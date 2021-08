Coordinación y planeación de primer nivel

En la velocidad en que se acercan los tiempos de transición en los ayuntamientos, asimismo se aprieta en la organización y planeación de en vísperas de una nueva era de administración en la llamada Cuarta Transformación. Por ello, muchos presidentes electos han invertido su tiempo en tender puentes e interlocución con distintos actores que, en gran medida, tienen una enorme capacidad de ayuda por el cargo que ostentan.

En esa dinámica, me llama mucho la atención el comportamiento y, en cierta forma, las virtudes desplegadas del presidente municipal electo de Uruapan, Ignacio Campos Equihua. Al menos, no he visto algún otro alcalde ganador de los pasados comicios del 6 de junio que haya sostenido encuentros de primer nivel como el caso del todavía diputado federal.

Quienes estamos de cerca en el escenario político nos damos cuenta. Tras sostener un encuentro, eso sí, de forma virtual con la secretaría de Economía del gobierno que encabeza el presidente López Obrador, el ahora alcalde electo de Uruapan no solo departió con Tatiana Clouthier, titular de la dependencia, sino, abrió la posibilidad de coordinar un marco de acciones y estrategias para potencializar las áreas de oportunidad del territorio Uruapense.

Vaya, esa sí es una virtud de demostrar la buena relación que se formó en San Lázaro, recordando que, ambos, fueron compañeros de la misma fracción de Morena. Eso, además de la interlocución directa, propinó trabajo y respeto. Que no haya duda que no se hizo bien la labor desde el Congreso Federal. Eso es prometedor en vísperas del inicio de una nueva era de la denominada 4T.

Lo hizo durante un buen lapso; observé detalladamente las imágenes que compartió en las redes sociales y, rápidamente, descifré que eso traerá o al menos resolverá muchas situaciones en materia económica en el corto, mediano y largo plazo, si se sabe hacer un óptimo plan de trabajo que, de entrada, está siendo muy prometedor.

Ignacio Campos se tomó muy en serio la fase previa después de haber obtenido el triunfo el pasado 6 de junio. Tras casi concluir ese lapso, y en vísperas de la transición, qué mejor que la organización de esta naturaleza y con las figuras de la talla de Tatiana Clouthier. Ese tipo de calidad de relación tiene mucho valor no solo por lo que constituye, sino porque abre el abanico de las oportunidades de gestión para que, en la medida que la administración transcurra, se pueda aterrizar recurso extraordinario del orden federal.

Justamente ese tipo de mecanismos y recursos son lo que potencializan un clima de desarrollo a sabiendas que, Uruapan, es un municipio sumamente importante por el tema de la exportación del aguacate. Por ello creo que esa variedad de encuentros agrega un ingrediente extra en los nuevos tiempos de cambio que ha sembrado el presidente Obrador desde Palacio Nacional. Tal vez es el comienzo de un gobierno municipal electo que sea la punta de lanza del progreso y bienestar, eso sí, con una base de labor coordinada en el estado y la federación.

En términos políticos, un encuentro de primer nivel al que calificó más que oportuno, muy atinado. Por ello, el pasado fin de semana se robó los reflectores el presidente municipal electo en la Perla del Cupatitzio, Ignacio Campo Equihua. En todas partes se habla del hecho; hay algo palpable que nos adelanta un comienzo prometedor en Uruapan.