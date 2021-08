Al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le gusta ser populista, y con frecuencia saca del manual del populismo, frasecillas domingueras que gustan a la masa, arrancan aplausos y sirven para eludir los hechos, pero en realidad no curan los males de la Nación.

Salvo que usted opine lo contrario, una de las frasecillas domingueras que más le gustan al Presidente de México es: “Yo tengo otros datos”.

Esta frase la tiene muy hecha y como muletilla, la utiliza para escabullirse y salir de aprietos, cuando alguien le muestra argumentos, datos, cifras, estadística, fundamentos, estudios o investigaciones, que echan por tierra sus ideas pragmáticas de las cosas.

Esto me permite compartirle 10 datos duros del México de hoy, que el Presidente López Obrador ha tratado de refutar, no con datos duros o pruebas, sino con su “frasecilla populista arranca aplausos”:

Con los programas sociales de López Obrador, entre 2019 y 2020 se gastaron 300 mil millones de pesos, en 11 programas. Entre 2019 y 2020, el gobierno de López Obrador destinó 821 millones de pesos diarios, para disminuir la pobreza de los mexicanos. A pesar del gasto en programas sociales, en este mismo periodo bianual aparecieron 3.8 millones de nuevos pobres en México. La economía de México, no creció en 2019 y cayó 8.5% en 2020. En 2018, había 51.9 millones de pobres, para 2020, ya había 55.7 millones de mexicanos pobres, con al menos una carencia social. En 2018, había 8.7 millones de mexicanos en extrema pobreza, para 2020, ya había 10.8 millones de mexicanos en extrema pobreza, con al menos tres carencias sociales. En 2018, había 20.1 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, y para 2020, ya había 35.7 millones de personas sin acceso a servicios públicos de salud. En 2018, había el 83.8% de la población mexicana con acceso al Seguro Popular; el gobierno de López Obrador lo cerró, abrió el INSABI y ahora se tiene el 71.8% de la población con acceso a esta institución. Esto significa que 15.6 millones de mexicanos perdieron este servicio de salud pública. Este año 2021, con la Covid-19, cada hogar mexicano ha tenido que gastar un 40% más en servicios de salud, de acuerdo a una Encuesta de Ingreso, realizada por el Inegi. Los jóvenes delinquen más, pese a programas federales para alejarlos del crimen. En enero de 2021, había 5 mil 266 adolescentes en conflicto con las leyes; para abril, la cifra subió a 5 mil 699. Estas son cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del propio gobierno federal.

Las cifras anteriores, las dio a conocer apenas hace unos días el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y pueden ser corroboradas en https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx

Después de conocer estas cifras, ¿qué opina usted? La medición de la pobreza en México 2020 la realizó el Coneval, que se toma las cosas muy en serio, y evalúa la efectividad de la política social, de los programas sociales, etc. Ahí no son improvisados y no tienen filiaciones de Partido Político; son científicos sociales, a decir verdad.

Una pregunta más: ¿les creemos o no a los del Coneval?

En lo personal, desde luego que les creo.

Lamentablemente México es un barco que se va a pique en materia de desarrollo social, y son los pobres quienes más están perdiendo y sufriendo.

Entiendo que haya personas que le crean al Presidente López Obrador -casi como un acto de fe-, de que este país va “requeté bien”, pero la ciencia de la investigación, las encuestas, los datos y la estadística, dicen algo diferente y mucho más contundente.

Lo cierto es que la frasecilla dominguera del Presidente: “Yo tengo otros datos”, seguirá siendo su respuesta, su apuesta y la de sus fieles creyentes.

El problema, es que esta frasecilla dominguera gusta, pero no cura.

Y ese es un grave problema.

* El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.

