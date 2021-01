El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, aseguró que todo aquel empleado municipal que haya sido enviado a sus domicilio a descansar, con goce de sueldo, o a hacer trabajo en casa y sea descubierto irrespetando lo pactado para resguardar sus salud, será despedido.

En entrevista, el munícipe informó que en aras salvaguardar la salud de los trabajadores municipales, desde el mes de marzo se envió a dos mil 390 empleos a sus hogares a laborar desde ahí o descansar, según su condición.

Vamos a verificar que estén en sus casas y sino están en sus casas, vamos a tomar medidas desde el gobierno municipal, podemos sancionarlos, descontarles y hasta despedirlos, (…) hay algunos que nos han dicho que hasta tienen otro trabajo.

Todos aquellos que sean descubiertos faltando a lo establecido por el municipio será acreedor a faltas administrativas o hasta un despido, toda vez que sea descubierto en la falta, esto a través de una visita casa o casa a los trabajadores municipales.

Esto debido a que, a decir del presidente municipal, esta medida se tomó para evitar la movilidad de aquellas poblaciones con mayores riesgos de agraviar al ser contagiados de Covid-19.

Además, informó que a partir de este lunes 11 de enero, nuevas dependencias se unirán al trabajo desde los hogares, como es el caso de aquellos empleados de la Secretaría de Fomento Económico, Turismo, Cultura y el Instituto de Fomento Económico.

No obstante, esto no significa que se vayan a descansar, pues quienes no estén en la atención vía virtual, serán dispuestos como verificadores sanitarios para revisar que la ciudadanía en la calle y lugares privados usen cubrebocas.