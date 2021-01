La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Michoacán (CMIC), realizó un llamado a las empresas constructoras de la entidad a alinearse a la estrategia de salud anunciada por el Gobierno del Estado a fin de cuidar de la salud de las familias michoacanas y evitar que los negocios locales se vean nuevamente obligados a cerrar sus puertas.

Al respecto, el Presidente de CMIC Michoacán, Antonio Mazier Contreras, indicó que para poder salir adelante en este 2021, es necesario que las empresas constructoras apliquen el decreto elaborado desde el mes de marzo para cuidar de la salud tanto de la planta productiva como de la sociedad.

No nos podemos dar el lujo de volver a parar la economía de nuestro estado, las cosas no están bien, sabemos que las camas se encuentran a un 70 por ciento de su capacidad, por lo que es necesario aplicar el protocolo de salud y no bajar la guardia.