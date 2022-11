El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo que la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) fue una especie de “striptease político público del conservadurismo” y retó a los organizadores a organizar otra que congregue asistentes suficientes para llenar el Zócalo capitalino.

“Fue muy buena la marcha de ayer, fue una especie de striptease político público del conservadurismo en México, estos es muy bueno, muy bueno, porque si no emerge esto, se mantiene soterrado y hace daño para tener una sociedad mejor”, dijo en su conferencia mañanera de este lunes 14 de noviembre, a unas horas de que miles de personas salieran a la calles en varias ciudades del país para protestar en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente.

El mandatario subestimó la capacidad de convocatoria de los organizadores de la marcha y los llamó a hacer otra.

“No participó mucha gente, les falta más. Yo calculo, por eso no vinieron al Zócalo, deben ser unos 60 mil, el Zócalo se llena con 120 mil. Ojalá le sigan. Que se propongan llenar el Zócalo, las luchas, aún cuando se traten de mezquindades, requieren de perseverancia, de no cansarse, exigen de muchas fatigas. No es nada más una marcha y hasta el año que vienen”, agregó.