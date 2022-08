Saberse comunicar en la relación de pareja es fundamental para encausar de buena manera la comunicación efectiva que puede ser resultado además de la comunicación afectiva, aquella que se demuestra mediante los actos de afecto ya sean abrazos, besos y/o apapachos, todo dependerá de la interacción que la pareja tenga, lo anterior puede lograrse teniendo la capacidad para decirle a la pareja lo que se siente y piensa además de tener también la capacidad de escuchar y poder corregirse para tener una dinámica sana en la relación.

Hoy día muchas parejas buscan de manera constante lograr esa comunicación sin que haya reclamos o señalamientos, en este sentido, me refiero exclusivamente a cuando la mujer no genera el ambiente adecuado para llevar una relación de manera adecuada y que, a lo largo del tiempo con sus conductas autodestructivas, de frustración por no vivir o no tener lo que siempre ha deseado se genera en su existencia la amargura por vivir la vida aunque tenga un techo para dormir y lo necesario para subsistir nunca será suficiente. Aunque el hombre haga lo que haga jamás verá una retribución por lo menos emocional ni el reconocimiento a su esfuerzo diario por esforzarse dando lo mejor de sí en la relación, hay hombres que al vivir esta situación se quedan callados en su sentir para evitar conflictos más grandes o ya están cansados pero a su vez también la conducta de la mujer va generando que el hombre se aleje poco a poco e involuntariamente y por muy dedicado que esté a ella ya no tendrá las ganas de estar ni de seguir y no será precisamente por tener otra pareja ya que por lo regular este tipo de hombres dedicados a su hogar lo que menos piensan es en tener una relación extramarital o en el futuro a otra pareja, no está en sus planes y mucho menos si tiene hijos ya que son muy dedicados a su hogar.

Por eso mismo muchos hombres en situaciones como la anterior son muy reacios y tímidos al mostrarse emocionalmente, esta negatividad o reserva para expresar su sentir, es una forma de defenderse al temor inconsciente de ser señalados culturalmente en el dicho de que los hombres ni lloran, ni sienten y también tiene que ver con su identidad masculina construida a lo largo de los años, prefieren quedarse en la idea de que no pasa nada y huyen antes que puedan contar lo que les pasa, por tal motivo la comunicación no es efectiva, ni afectiva y regularmente entran en un periodo muy crítico donde los conflictos van incrementando fuertemente.

El hombre también necesita palabras de motivación, de aliento, sentirse escuchado, necesita el abrazo, el beso, esas demostraciones de amor que, aunque no lo parezca, llegan a ser el motor más grande para enfrentar las adversidades de la vida y llenarse de energía para lograr todo aquello que se proponga, por eso mismo si en casa tienes a un buen hombre sobre todo responsable contigo y que está pendiente de ti, cuídalo mucho porque hay muy pocos con esa entrega y dedicación. Recuerda que la vida solo se vive una vez como para guardarte motivada por el enojo el demostrarle todo lo que sientes porque puede sucederte que cuando lo quieras hacer ya sea demasiado tarde y él ya no esté contigo. ¡Aún es tiempo de demostrar ese amor! No lo detengan por frustraciones, temores o deseos no cumplidos, se tienen como pareja.