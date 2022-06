Las y los diputados de la 75 Legislatura ofrecieron un proceso de conciliación donde prevalezcan el diálogo, respeto y respaldo a las y los trabajadores del Congreso de Michoacán, “no permitiremos arbitrariedades de ninguna índole”.

Así lo advirtió Adriana Hernández Iñiguez, Presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, de cara al emplazamiento de huelga y de negociación de las condiciones generales de trabajo de las y los empleados del Congreso.

Agregó que se ha mantenido una abierta y constante comunicación con los representantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE) para, en conjunto, buscar los mejores resultados en favor de sus agremiados.

Enfatizó que la 75 Legislatura de Michoacán está en la mejor disposición de escuchar y dialogar con los trabajadores de base y sindicalizados a través de sus representantes y dejó que en claro que “no se puede catalogar a todas las personas como aviadores o gente que no viene a trabajar”.

Explicó entonces que las y los diputados han estado de acuerdo con el Sindicato, en el sentido de que “si hay gente que no viene a trabajar, no haya concesiones; pero no quiere decir que los que no vengan sean aviadores, porque hay que recordar que aún hay guardias por la pandemia”.

Adriana Hernández rechazó finalmente que se despida a la gente de forma tajante, toda vez que se perjudica a quien tiene muchos años trabajando, “se deben cuidar los procesos y revisar la situación de cada una de las personas para tomar la mejor decisión”, puntualizó.