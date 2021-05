Memo Valencia, candidato a la Presidencia Municipal de Morelia, se comprometió con los morelianos a realizar diversos obras y acciones prioritarias durante el primer año de administración, de favorecerle los votos en las urnas.

El aspirante priista sabe que con acciones ya detectadas en conjunto con la ciudadanía y su equipo de trabajo se puede abonar al desarrollo de la ciudad de forma inmediata.

Se trata de acciones sencillas, con poco presupuesto pero que podrán ayudar enormemente al desarrollo de la capital michoacana, las cuales no han sido atendidas por las autoridades de Morelia por el mismo desconocimiento que tienen de nuestro municipio. Yo sí lo he recorrido de lado a lado y sé que necesitamos vialidades que nos ayuden a conectar avenidas principales y así disminuir el tiempo de traslado o el congestionamiento, sobre todo cuando hay manifestaciones o marchas.

Por ello, uno de los primeros compromisos de Memo Valencia es la pavimentación de tramos viales, los cuales actualmente sin utilizados por el transporte público y automovilistas, pero se encuentran como brechas o terracerías. Tal es el caso de una zona que conecta la parte Sur de la ciudad con la salida a Pátzcuaro.

Esta será una vialidad alterna que vamos a hacer para desahogar el tráfico, sales a Zimpanio hacia la Tenencia Morelos. Es un tramo que no está pavimentado, vamos a darle una solución al conflicto del congestionamiento vehicular de toda la zona, vamos a desfogar Camelinas, el Periférico, todos los que viven en esta zona no van a tener que bajar al Periférico para poder salir de Morelia, en unos cuantos minutos, ya pavimentado van a salir de la ciudad.

Memo Valencia, recordó que es gente buena la cual habita toda esta zona, sin embargo, por la falta de desarrollo y no haber mucha circulación no van las unidades policiacas, lo cual ha propiciado para convertirse en un lugar donde la delincuencia lleva vehículos para desvalijar.

Lo vamos a hacer con concreto hidráulico para que sea una obra de calidad y durabilidad, no quiero que el día de mañana esté lleno de baches y digan este Memo hizo una vialidad muy chafita y no se acuerden de mi cuando caigan en los baches, que no digan lo que yo a veces digo: [estaba mejor la brecha].