El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, aseveró que la administración municipal hará “todo lo que sea necesario” para evitar que comerciantes se instalen en torno a las fiestas guadalupanas en las orillas de la Calzada Fray Antonio de San Miguel y el Jardín Morelos.

Lo anterior, ante el amago de los oferentes de colocarse en los alrededores del Santuario de Virgen de Guadalupe, aún sin la autorización de la administración municipal, no obstante, Arróniz Reyes aseguró esto no significa que no se usará a la fuerza pública para ahuyentar a los vendedores.

Vamos a tomar las medidas necesarias para que esto se respete, no es un plan de represión en contra organizaciones populares, pero tendremos que hacer todo lo necesario para que no se instalen.

El funcionario municipal precisó que el Ayuntamiento de Morelia no duda en realizar acciones coercitivas, siempre y cuando esto no afecte el bienestar de quienes buscan ocupar el espacio, pues enfatizó que se privilegiará el diálogo hasta el último momento.

Apenas el día de ayer, la Confederación de Organizaciones Populares del Estado de Michoacán “José Maria Morelos y Pavón” aseveró que según lo establecido en el Reglamento para las Centrales de Abastos, Mercados Públicos Municipales, Plazas Comerciales y Comercio en Vía Pública, ellos se instalarían en los sitios establecidos para las ventas de la temporada guadalupanas, con o sin permiso del Ayuntamiento.

La tentativa instalación está planeada para el día jueves 19 de noviembre.