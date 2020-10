A trabajar de manera unida, sin caer en prácticas ajenas a los lineamientos ideológicos que le dieron vida a Morena y con el firme objetivo de consolidar la Cuarta Transformación en Michoacán, con base en los resultados de las elecciones de 2021, convocó el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, quien se dijo dispuesto a acompañar el proyecto que resulte más favorable para el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En Morena vamos a caminar unidos, sin diferencias entre nombres y apellidos, pues tenemos claro que sólo así podremos sobrellevar los retos que las y los representantes de la Cuarta Transformación habremos de afrontar en la jornada comicial venidera”, subrayó, para luego emplazar a sus compañeras y compañeros de partido a conducirse bajo la misma tesitura.

Toño Madriz dijo tener claro que la división y confrontación entre la militancia de Morena, “tan sólo beneficiara a quienes se oponen a que Michoacán se sume a la Cuarta Transformación que echó a andar nuestro presidente, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, con quien coincido en la importancia de que impere la unidad y la generación de acuerdos en el partido, a fin de seguir anteponiendo las necesidades de la ciudadanía, sobre cualquier tipo de interés personal”.

En ese mismo sentido, reconoció que rumbo a la contienda electoral de 2021 existen preferencias y opiniones diversas en torno a quien representaría a Morena por la gubernatura del estado en las siguientes elecciones; sin embargo, consideró que ello no debe ser motivo para incentivar rupturas entre la militancia de Morena.

No son tiempos de definir candidaturas, quizás sí de externar ideas y de opinar respecto a cuál podría ser la mejor propuesta para representar a nuestro partido en los diversos cargos de elección popular que estarán en juego en 2021; no obstante, debemos tener claro también que debemos caminar unidos para no comprometer el rumbo de la Cuarta Transformación de Michoacán.