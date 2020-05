A través de sus redes sociales Katia denunció que ayer, 26 de mayo de 2020 cuando caminaba por su casa que es atrás de la conocida Plaza Morelia unos jóvenes a bordo de una camioneta blanca le dispararon varias veces con una pistola de gotcha.

Estos disparos con las bolas de pintura le provocaron varias heridas, pues por la cercanía con la que le dispararon al menos dos perforaron su piel, según escribió en su Facebook.

Katia explica que encontró que no había sido la única víctima de estos agresores, pues una mujer en Altozano reportó que le sucedió lo mismo cuando caminaba en la ciclovía de aquel complejo habitacional.

Ellas dos ya se han puesto de acuerdo para levantar la denuncia correspondiente y que las autoridades encuentren a los responsables, pues estos son solo dos casos que se han hecho públicos, pero en el caso de Katia decidió hacerlo así para evitar que le suceda a más jóvenes que circulen caminando por las mencionadas zonas u otras.

🚨 QUIERO ALERTA A TODAS🚨

El día de ayer 26 de mayo por la tarde noche yo iba caminando por mi casa (atrás de Plaza Morelia), cuando una camioneta blanca que iba con chavos pasaron y me dispararon una paintball. Me asuste muchísimo de inmediato empezó a salir sangre y se me hizo una perforación en la piel.

Después encontré una publicación de una chava que el día de ayer también fue agredida de la misma forma (Por la ciclovía de Altozano) me puse en contacto con ella para levantar un reporte al 911. ⚠️

Hago esta publicación para que me ayuden a compartirla y que no le vuelva a pasar lo mismo a más chavas. 😔🤬

Me da mucho coraje saber que existen gente tan 💩 y de lo vulnerables que podemos llegar a ser. 💔

Mientras ellos se quedan riendo de lo que hicieron a nosotras nos lastimaron súper feo 😭💔