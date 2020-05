José Luis Cruz Lucatero, el inagotable

Quizá el inagotable y la perseverancia son términos que están ligados al trabajo ininterrumpido del presidente de Apatzingán, Michoacán. Eso, me llamó poderosamente la atención dado que conozco al mandatario prácticamente hace 20 años, a través de la acción y la concepción de mi padre Javier Lozano Solís; eso me ha marcado la pauta y la viabilidad de recolectar testimonios que han fortalecido la óptica desde el terreno sociopolítico. Desde esa perspectiva, he podido detectar los atributos y las fortalezas de un actor al que en realidad no lo he visto parar una vez que empezó a perfilarse entre los grandes referentes políticos de izquierda de la región. Eso seguramente lo llevó alcanzar la madurez que hoy posee, y lo catapultó asumir uno de los mayúsculos retos de su carrera política: la presidencia municipal, bajo el formato de un proyecto de transformación nacional que encabezó a partir de un principio Andrés Manuel López Obrador.

Toda esta premisa ha servido para poder establecer un precedente hablando de la capacidad de asumir uno de los retos más importantes de su carrera. A pesar de haber tenido que batallar en el terreno político, en estos momentos José Luis Cruz Lucatero, no solo ha conquistado una legitimidad que se alimenta del trascendental trabajo que viene empujando a partir de mucho tiempo. Hoy por hoy, su gestión ha desencadenado un giro considerable en la administración. Nunca, al menos desde que tengo conciencia había visto un mandatario tan activo, especialmente, cuando se ha tratado de realizar gestiones en Morelia, o incluso, en la misma ciudad de México, donde ha signado un esquema importante de apoyos que benefician directamente a los apatzinguenses en el tema de la infraestructura y obra pública.

A pesar de que actualmente estamos viviendo una de las etapas transitorias más críticas del país, en Apatzingán se demostró que la capacidad de difusión y de organización para contrarrestar los efectos del Covid-19, se tornarían de manera estratégica y organizada. Hasta hace apenas unos días, el municipio recibió su primer caso positivo; es notable que eso abrió paso a que se redoblaran las acciones de precaución que, incluyen por cierto, una representación personalizada del mismo alcalde de la ciudad, que a todas horas produce una relevante presencia en el transporte público; al igual, ha establecido canales de comunicación constante; tiende a realizar recorridos en puntos clave de acceso al municipio a fin de desplegar las medidas que se promueven desde el ejecutivo federal.

Es necesario, por otra parte, tener en cuenta que vivimos en un momento donde la participación social es importantísima. Aquí, existe una interlocución directa con los funcionarios públicos del ayuntamiento a sacar avante los temas que forman parte de la agenda prioritaria; aunque en estos momentos la prioridad conserva el trascendental tiempo al tema del Covid-19, se sigue trabajando de forma paralela, impulsado por el compromiso de seguir avanzando. Esto ha sido de mayor relevancia, en gran medida, porque hay muchos argumentos de sobre para mencionar que el liderazgo de José Luis Cruz Lucatero, se volvió más solidó al estar generando una corriente de opinión positiva entre los apatzinguenses y en la capital del Estado en el que aterrizan las noticias de los distritos más sustanciales de la geografía michoacana.

La decisión de José Luis Cruz Lucatero, no solo han rendido frutos en el municipio, sino hablan de la fuerte presencia y que el paso firme, serán medulares a sellar un enorme quehacer. Bajo estas circunstancias, buscaré una entrevista con el presidente municipal cuando esta clima del Covid-19 termine, y las autoridades del el visto bueno para realizar nuestras actividades cotidianas. Dos factores poderosísimos me impulsan: Apatzingán es mi tierra natal de mi familia; siento un cariño muy espacial porque desde chico recorrí sus alrededores; y en segunda, el impulso que obedece a ir anticipando que la carrera de José Luis Cruz Lucatero, es muy prometedora. De eso no tengo ni la menor duda; sería impensable no extraer esa idea ya que el trabajo que la gestión ha tomado resonancia hasta la capital del Estado en el que se ha dado muestra informativa.