El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ante el brote de coronavirus Covid-19 en México él no puede entrar en aislamiento, pues tiene que atender la emergencia. Además, comentó que se trata de una situación controlada y no hay desbordamiento de la epidemia.

“Yo estoy cumpliendo con el protocolo de la Secretaría de Salud y desde luego exhorto a toda la población a que acatemos las disposiciones, nos conviene, hasta ahora hay una situación controlada, no hay ningún desboramiendo del coronavirus.

“Yo no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como también los médicos, los integrantes del Ejército, de la Marina, los que abastecen el agua que consumimos, en fin, nos tenemos que quedar cumpliendo con las recomendaciones”, afirmó en conferencia matutina.

Destacó que trabaja todos los días más que antes por la emergencia sanitaria y se dedican diario 50 minutos a atender el tema durante la reunión de seguridad que lleva a cabo por las mañanas.

“Tengo que estar pendiente y tengo que continuar con mis labores, estoy dedicando mucho más tiempo a todas las acciones relacionadas con el coronavirus”, agregó.

López Obrador reiteró a los adultos mayores que se queden en casa y aseveró que pidió a los dueños de empresas que si sus empleados no desempeñan un trabajo de urgencia, entonces se les dé permiso de ausentarse “con goce de sueldo y prestaciones” hasta el 19 de abril.