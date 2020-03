Morenistas tienen las “manos metidas” en el conflicto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y apoyan al grupo de Benjamín Hernández, considerado como el ala radical de la CNTE, además de que impulsaron la liberación de los 25 “centistas” detenidos por la Policía Michoacán el lunes anterior tras una violenta riña en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XVIII en esta capital.

Lo anterior lo dio a conocer en rueda de prensa ofrecida este miércoles, el abogado de la propia CNTE, Medardo Gutiérrez, quien señaló a la diputada morenista Teresa López, así como a los senadores Blanca Piña y Casimiro Méndez, como los responsables de apoyar a Benjamín Hernández y conseguir la liberación ayer martes de los 25 maestros afines a él, relacionados en la batalla campal.

Asimismo, en la conferencia Gonzalo González, ex técnico de gestoría del Comité Seccional, también confirmó que tienen evidencias de que los políticos antes mencionados se involucraron para gestionar ante la federación la liberación de los maestros arrestados.

Sobre el educador que sufrió una brutal golpiza a manos de sus propios compañeros de gremio, Medardo Gutiérrez aseveró que a pesar de esta situación él ya se encuentra estable de salud, por lo cual dijo, el ataque que sufrió no pudo considerarse como delito de tentativa de homicidio y sólo acabó en el de lesiones, mismo que no está tipificado como grave y no alcanza prisión preventiva, detalló.