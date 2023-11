Juan Pablo Celis Silva, dirigente de Morena en Michoacán, resaltó la significativa contribución que el estado tendrá en el camino para llevar a la Dra. Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República. El líder guinda enfatizó la importancia de Michoacán en la construcción de los cimientos de la Cuarta Transformación, buscando poner fin al pensamiento conservador que ha afectado a México profundamente.

Durante la visita de la precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum al estado, el dirigente del partido destacó el papel crucial que Michoacán ha desempeñado en los procesos de transformación anteriores y aseguró que esta vez no será la excepción. Afirmó que el pueblo está profundamente comprometido con el cambio verdadero y el proyecto de nación impulsando por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Juan Pablo Celis Silva subrayó la responsabilidad de Morena en Michoacán, que consiste en “organizar y movilizar a la gente para asegurar el triunfo en las elecciones”. Esto incluirá la formación de comités en todas las secciones electorales y la presencia de representantes en todas las casillas del país. Además, expresó la importancia de seguir sumando más personas al movimiento.

En relación con las metas para el año 2024, el dirigente de Morena en Michoacán estableció objetivos ambiciosos, que incluyen la victoria en la Presidencia de la República, las ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la mayoría en el Congreso de la Unión. También hizo hincapié en la necesidad de acelerar la “revolución de las conciencias”.

Celis Silva concluyó su declaración reiterando el compromiso de los militantes de Morena con los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”, siguiendo la invitación de Andrés Manuel López Obrador a no descansar hasta lograr el triunfo en las elecciones del próximo 2 de junio.