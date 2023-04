Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se sumaron al reclamo de justicia para los 40 migrantes que perdieron la vida en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Asimismo, respaldaron las acciones legales que ha emprendido el ex gobernador Silvano Aureole Conejo, quien presentó una denuncia penal contra el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño.

El fundador del PRD, Consejero Nacional y ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien acudió al lugar de los hechos exigió al gobierno de la República responder por esta tragedia, dejar a un lado la negligencia y la omisión.

Son los muertos de Andrés Manuel López Obrador. Los migrantes centroamericanos y sudamericanos no fallecieron en un albergue, murieron calcinados en un centro de retención ilegal bajo el mando y custodia de la Federación y no hubo quién los salvara, expresó Aureoles.

El ex mandatario michoacano exigió justicia y no ir a Ciudad Juárez a “turistear”, “Señor Presidente, sea más sensible y atienda esta tragedia de los migrantes centroamericanos y sudamericanos”, dijo.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) mostró su solidaridad con las familias de los migrantes que perdieron la vida, y reiteró el llamado al gobierno federal para que se revisen los protocolos de actuación de estos centros migratorios del país, para evitar otra tragedia.