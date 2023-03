Morelia, Michoacán; 10 de marzo del 2023.- Impulsar la sana competencia de productos y servicios locales así como atraer inversión para hacerlos crecer, es una premisa del Gobierno Municipal que encabeza el Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (SEFECO) y el Laboratorio de Emprendimiento (LABEM), por lo que este viernes se realizó el Demo Day, un evento de atracción de inversión a proyectos locales.

Referente a la actividad, el presidente explicó que con este ejercicio se busca que los empresarios morelianos aporten y compartan sus conocimientos con los nuevos emprendedores, además de ofrecerles el capital necesario para hacerlos crecer y/o llevarlos a nuevas rutas de comercialización.

Añadió que a través de ello, se puede lograr que muchos más emprendedores generen empleos en la ciudad y que en un futuro estén al frente, como empresarios apoyando a otros nuevos emprendedores.

“Con estas acciones, es posible ahorrarles mucho tiempo, muchos frentazos y muchas caídas; no quiere decir que no las vayan a tener, pero sí al menos, no las mismas que ya tuvieron los que están al frente”, refirió el alcalde.