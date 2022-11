El dirigente de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva, aseguró que en México se vivió una gran fiesta democrática en las calles de la capital, donde millones de personas de todo el país se congregaron en favor de la cuarta transformación y de los cuatro años históricos de gobierno en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho historia gracias a su lucha incansable en favor de los intereses populares.

A cuatro años de gobierno, el presidente ha cumplido y ha demostrado que se puede hacer política de manera diferente, de forma honesta, austera y cercana al pueblo; donde no existen ni privilegios ni complicidades, ya que los principios básicos del cambio verdadero: no robar, no mentir y no traicionar, han sido fundamentales para la construcción de un país más equitativo, libre y soberano.