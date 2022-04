Con el objetivo de sensibilizar a los trabajadores del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (IMUJERIS), con respecto a la necesidad de analizar la forma en que ejercen su masculinidad, se les capacitó en el tema de “Nuevas Masculinidades”.

En este contexto la directora general del IMUJERIS, Gretel Eunice Castorena Escalera, dirigió un mensaje de concientización a los hombres sobre el cómo cambiar las estructuras, estereotipos, pactos patriarcales y romper todos esos patrones de conducta que se han traspasado de generación en generación.

Durante la charla se abordó el concepto de masculinidades desde el enfoque de los estudios de género, cómo se debe vivir la masculinidad, mediante la construcción cultural en el momento en que nace un bebé y se define el sexo, cómo se comienzan a imponer patrones de color, vestimenta y comportamiento, y cómo desde pequeños se les impone a los hombres el rol de ser un padre proveedor y protector que siempre debe ver por el bien de su familia sin mostrar vulnerabilidad en ningún momento.

También se mencionaron los diferentes tipos de masculinidades que existen como lo son: masculinidad hegemónica, que se destaca por marcar las diferencias que existen entre un hombre privilegiado y con estándares altos a comparación de un hombre común; la masculinidad subordinada, que se refiere a los hombres oprimidos por el estereotipo de hombres perfecto.

En cuanto a la masculinidad cómplice, se habla de las relaciones de desigualdad que existen entre las mujeres y los hombres o entre hombres por no generar un cambió en esta situación, así como el no romper pactos o esquemas por no verse perjudicados. Por último, la marginada, que se enfoca en los casos de las personas indígenas, afrodescendientes y de los pertenecientes a étnias.

Asimismo, se señaló que desde niños siempre se les dice que deben de suprimir sus emociones porque son muestras de debilidad y eso cuestiona su hombría, tanto, que los hace comenzar a tener que reafirmarse continuamente que son hombres, a medir su hombría con su pares, tener pensamientos constantes sobre el sexo y a no pedir ayuda porque ellos son los que deben solucionar todo en cualquier momento.

Con esta capacitación, el gobierno municipal a cargo del presidente Alfonso Martínez Alcázar, busca crear conciencia para cambiar todos esos patrones culturales o de educación que se vienen imitando de generación en generación y, que se han normalizado creyendo que son correctos, cuando solo se crea un mal para la sociedad y se perjudica a las mujeres y a los futuros hombres.