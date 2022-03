De manera lamentable Michoacán se ubica arriba de la media nacional en casos de suicidio y se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reveló que la tendencia nacional es de 6.2 suicidios por cada 100 mil habitantes, por lo que solo hay 12 estados, entre ellos Michoacán que superan la tendencia del fenómeno. La principal incidencia de suicidios la siguen concentrando los hombres con un total de 10.4 expedientes por cada 100 mil habitantes, mientras que las mujeres registran una tasa de 2.2. Asimismo, trascendió que el principal punto de afectación de lo llevan los jóvenes en edad laboral. El INEGI situó a los hombres de entre 18 y 59 años los que concentran la mayor incidencia en la tasa de suicidios mientras que datos de la Secretaría de Salud de Michoacán advierten que la principal causa de la incidencia al alza del suicidio refiere a problemas se salud mental como la depresión <sic>

Si bien es cierto que con la llegada de la pandemia la incidencia en casos de suicidio aumentó de manera considerable no debemos dejar de lado las causas que lo originan, recordemos que estamos viviendo en una dinámica de la inmediatez donde la mayoría de los responsables de la educación de los niños y me refiero a los papás están más ocupados en el trabajo que en atender las necesidades de los hijos y/o sustituyen la crianza en los teléfonos celulares, tabletas o cualquier dispositivo móvil para evitar batallar en la crianza o simplemente para no asumir la responsabilidad de la crianza responsable, comento lo anterior porque a lo largo del crecimiento y desarrollo psicológico se está expuesto a muchos riesgos y peligros sociales cosas que no se pueden evitar y que los jóvenes deben tener la herramientas necesarias para poder evitar ponerse en conductas de riesgo como drogas, alcohol y/o consumo de algún tipo de estupefaciente y si a esto le sumamos los problemas en la familia o de los papás tenemos a un adolescente que estará más propenso a no saber como manejar el mundo que le rodea por lo tanto estará más vulnerable de cometer el acto suicida.

La depresión y la ansiedad son trastornos que en México y desde luego en Michoacán no se les pone la atención debida o el cuidado preciso, no existe la cultura de la prevención en programas que ayuden para atacar los conflictos sociales y familiares que son los principales detonantes de la violencia, recuerda que lo que educas en casa es lo que en el futuro la sociedad tendrá por eso es tan importante que como responsables de la educación en los hijos se modele con el ejemplo ya que si un niño crece en un ambiente de violencia así verá al mundo y normalizará las agresiones a los demás pero si crece en un ambiente donde no hay tolerancia para las conductas negativas entonces habrá más probabilidades de que la sociedad tenga a un individuo íntegro y sin problemas de conducta suicida o tendencia a la “Depresión y Ansiedad”

Cada situación y cada caso es diferente por eso la recomendación de acudir siempre con un especialista en el tema para una atención profesional.

