Derivado del abandono por parte de la pasada administración en la Secretaría de Educación en el Estado, quienes soslayaron las solicitudes de los directivos y padres de familia de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, de la tenencia de Agostitlán del municipio de Ciudad Hidalgo, quienes desde hace más de 2 años denunciaron la falta de personal docente para impartir clase, la Diputada Local del Partido del Trabajo Belinda Hurtado Marín, en su calidad de presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso de Michoacán, atendió la solicitud y realizó una reunión con autoridades estales y de educación con el objetivo de resolver las irregularidades en el servicio del personal docente.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PT, expresó su molestia por los acontecimientos, donde los servidores públicos ignoraron la acusación y dieron protección a maestros que están en la nómina, pero no acuden a los centros educativos, además de la enorme burocracia que impera en la Secretaría de Educación en el Estado y que ha rezagado a la comunidad estudiantil en la región, por tal motivo señaló que presentará las iniciativas pertinentes para eliminar la indiferencia y opacidad en el sector educativo.

No solo esta tenencia tiene problemas, sino varias más, compañeros legisladores se han acercado para exponer situaciones iguales en sus distritos, por eso desde el legislativo voy a hacer lo pertinente, para eliminar tanta burocracia y echarse la bolita y evadir responsabilidades. Me comprometo a ver este tema en la Comisión de Educación, yo sigo gestionado, nosotros aprobamos el presupuesto, con la garantía de que las aulas tengan a sus maestros, yo soy la presidenta de la Comisión y en mi distrito es donde más falta de maestros hay.

Luego de un recorrido por diferentes centros educativos del Distrito 12, la Legisladora del PT pudo conocer el olvido en el que se encuentran varias escuelas principalmente de nivel básico, situación que ha generado un rezago en los alumnos, y detonó la molestia en la comunidad.

Estamos aquí, derivado de la comisión que me compete, y como compromiso con ustedes que me eligieron, a mí me toca legislar, pero estoy gestionando con la Secretaría de Educación, y solo estando presentes es posible llegar a un acuerdo.