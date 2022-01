IMCUFIDE, uno de los grandes motores de equilibrio en Morelia

Y es que realmente percibimos energía. Se han sentado a trabajar no sólo para generar movilidad, sino resultados positivos a través de la toma de decisiones.

Y esto no sólo porque hay todo un programa integral y de recuperación de espacios físicos, sino ya que existe un vínculo con la divulgación de temas de salud. El IMCUFIDE ha podido aportar su zona para atender necesidades de la población.

Quizá eso es lo que hay que resaltar: Alfonso Martínez encontró, en Verónica Zamudio, un motor que no sólo atiende tareas administrativas, sino voltea hacia otros horizontes para canalizar mejoras continúas.

Encontramos grandes acciones que, evidentemente, no podemos soslayar. Sin embargo, lo que más me llamó la atención para analizar está dependencia fue, quizá, las barreras que han podido superar. Se rompió el paradigma institucional y, en esa tónica, habrá competencias no sólo de corte estatal y nacional, sino internacional.