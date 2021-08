Aún no hay fecha establecida para la aplicación de biológicos en las tenencias de Morelia ni para los rezagados, al parecer las autoridades no se ponen de acuerdo ya que, pese a que el Presidente Municipal de Morelia, Humberto Arróniz había anunciado que este viernes se llevaría a cabo la jornada de inmunización a jóvenes en las tenencias, replicando lo que el propio Delegado de Bienestar Roberto Pantoja había anunciado, la realidad es que ante la supuesta falta de biológicos esto no ocurrió.

Según la información de la Delegación Bienestar, será hasta que el Consejo Estatal de Vacunación (Coeva) sesione que definirán los pormenores de la aplicación del biológico, sin embargo, hasta el momento no hay ni fecha para dicha sesión.

El alcalde expuso que la asistencia durante el último día de la vacunación, según los reportes, disminuyó considerablemente por lo que se esperaría poder atender a la brevedad a los rezagados de más de 30.

Incluso señaló que los módulos en Morelia seguían abiertos atendiendo rezagados, situación que es errónea.

“Hoy teníamos programado atender a los rezagados, según lo que informa el sector salud, no tengo una información distinta, y ellos se están vacunando en los lugares donde venían aplicando las dosis”, aseguró.

La opacidad en la información o la simple ausencia de ésta de parte de la Secretaría de Salud de Michoacán y de la propia Delegación Bienestar evidencia que no existe una coordinación aparente entre quienes integran el Consejo Estatal de Vacunación, situación que el alcalde de Morelia hace más indudable al realizar declaraciones imprecisas.

Cabe señalar que hasta el momento las autoridades no han declarado qué porcentaje de jóvenes fueron vacunados en la última semana y cuántos estarían pendientes de recibir las dosis, aunque se hablan de 118 mil jóvenes inmunizados.