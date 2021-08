Para la legisladora local morenista, Cristina Portillo Ayala, uno de los grandes logros de la consulta ciudadana del pasado domingo es que se puso en práctica un instrumento de la democracia participativa que la ley contempla y con ello se inaugura una nueva era en la vida política de México. “Entramos ya al grupo de países en los que este derecho es ejercido con naturalidad para preguntar a la gente sobre temas torales de la vida pública, tal como ocurre en Estados Unidos, Canadá, Perú, Argentina, Guatemala, Francia, Chile; entre otros”, remarcó la legisladora.

Todos los ejercicios democráticos de esta naturaleza son perfectibles, pero su proceso de mejora ocurre cuando se ponen en práctica. Nuestros adversarios pusieron mil cuestionamientos enfrente, sobre el costo del ejercicio, sobre la redacción de la pregunta, sobre la cuantía de la participación ciudadana; pero lo cierto es que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos, como lo diría Churchill, y siempre hay algo que pulir en ella.

La diputada moreliana dijo que el tema central de la consulta ciudadana, mucho más allá de los efectos vinculatorios o no de su resultado, sirve para sanar una parte de la memoria histórica que no ha sido superada. “En el museo de la memoria histórica que está en Santiago de Chile, hay un muro con el nombre de los países que han instalado comisiones de la verdad para atender los crímenes en contra de los derechos humanos. México, a pesar de que vivió una guerra sucia y una serie de atropellos a las garantías individuales de miles de ciudadanos, no está en esa lista; y es penoso seguir cargando con ese lastre de impunidad”, remarcó.

Finalmente, Portillo Ayala dijo que es necesario que en el país se impulse la creación de una Comisión de la Verdad, para conocer lo ocurrido en el pasado con muchas atrocidades que se cometieron desde el poder. “Mas allá de la prescripción jurídica de posibles delitos, es urgente dignificar a las víctimas y a sus familias y estimular la reflexión y el debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia, para que estos hechos nunca más se repitan”, concluyó.