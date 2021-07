Las y los michoacanos dejaron claras sus preferencias en las urnas al decidir que las y los perfiles abanderados por el Equipo por Michoacán son la opción de representación popular que el Estado necesita, por ello, Daniela de los Santos Torres, confía que la sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dará la razón a las y los ciudadanos, y devolverá el espacio de representación proporcional que le fue arrebatado por el Tribunal Electoral del estado de Michoacán (TEEM)

“Tengo la confianza de que la Sala Regional nos dará la razón porque la justicia y legalidad están de nuestro lado, más allá de las personas, sé que velarán porque el voto de los ciudadanos se haga valer expreso De los Santos Torres quien lamentó el actuar de las y los magistrados michoacanos quienes pareciera, trabajan de manera parcial y en beneficio de un partido político.

Expuso que, recuperar un espacio más en el congreso michoacano, asegura una legislatura plural y comprometida con los legítimos intereses de la ciudadanía y no solo a un grupo político que buscará beneficiar a unos cuantos, dejando de lado la diversidad política que demanda el ejercicio legislativo para así, generar contrapesos que eviten la generación de políticas públicas erradas o de ocurrencia.

“La sub representación de MORENA no es real, de las 5 diputaciones de mayoría relativa del Partido del Trabajo, 3 tienen militancia en MORENA. Si el tribunal no observó esto, la sala regional sí lo hará”, de aquí la confianza de que las instituciones electorales federales repongan la plaza legislativa obtenida de manera justa, transparente y en equipo, debido a la participación conjunta de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Por su parte, Carlos Herrera Tello, respaldó a la política local al indicar que desde el Equipo por Michoacán velarán porque la justicia se cumpla sin distingos partidistas y en beneficio del pueblo michoacano, que hoy más que nunca, necesita de representantes populares con experiencia legislativa como es el caso de Daniela de los Santos, y no de personajes improvisados en el quehacer político.