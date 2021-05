El abuso de la necesidad de las personas que los llevan a vender su voto al mejor postor, es una práctica arraigada en la política por años, la cual llegará a su fin de la mano de los candidatos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseveró la abanderada por el gobierno de Morelia, Marx Aguirre Ochoa.

Acusó que quienes aspiran a los cargos de elección popular, en lugar de concentrar sus esfuerzos en la construcción de acciones que acaben con la necesidad social, abusan de las carencias para que la gente se venda al mejor postor.

En esta campaña que hemos realizado a ras de tierra y de contacto con la gente me han pedido diversas dádivas, porque ha eso se ha acostumbrado a la que gente de la que se abusa de su necesidad, ahorita la gente ve a un político y es sinónimo de corrupción y de malas prácticas. Yo quiero cambiar esa imagen, que la sociedad vea que no todos los políticos son corruptos, aunque haya muchos que sí lo son.

Convencida de que hay candidatos diferentes “más allá de los tres señores que se sienten que no hay más opciones”, la abanderada del verde hizo un llamado al electorado a hacer un voto de congruencia, no votar por el menos malo ni bajo la lógica de que más vale malo por conocido”.

Marx Aguirre, acusó que en los últimos días, en su encuentro con las y los morelianos, le han denunciado que otros candidatos y sus equipos llaman a no votar por ella “les dicen que aunque soy un buen perfil no voy a ganar, que lo voten por mi y no desperdicien su voto. Esa también es una vieja práctica, de esas de las que la gente está cansada, por eso deben reflexionar su voto y otorgarnos la confianza a nuestro gobierno ciudadano”.