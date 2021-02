Está en curso el registro de aspirantes para encabezar la candidatura de MORENA a la Presidencia Municipal de Morelia, por ello, el diputado federal Iván Pérez Negrón coincidió con lo señalado por el Coordinador Estatal para la Defensa de la 4T en Michoacán, en el sentido de que nadie se adelante a los tiempos y se respete la convocatoria emitida por el Comité Nacional del partido que encabeza Mario Delgado Carrillo.

El legislador moreliano pidió a todos los actores políticos interesados en participar por las candidaturas que, no se trate de confundir a la gente ni se construyan escenarios ficticios para tratar de sacar ventajas o poner en riesgo la unidad que necesita el partido para llegar fuerte a la elección. “En MORENA no hay cargadas ni deciden las élites, es el pueblo quien a través de las encuestas, define quienes son los candidatos”, señaló Iván Pérez Negrón.

Esa posición del diputado federal por Morelia, se alinea plenamente con lo expresado por Raúl Morón Orozco, nombrado Coordinador Estatal para la Defensa de la 4T en la entidad, al haber ganado la encuesta del partido en la que se registraron más de 20 aspirantes, cuando ayer señaló que, no hay espaldarazos para nadie y menos candidatos ya definidos de MORENA para la presidencia municipal de Morelia y los demás municipios; dejó muy en claro que en este partido, él no define las candidaturas, que éstas no se negocian en las mesas. “Esas son las viejas prácticas de hacer política, en MORENA quienes deciden son los ciudadanos por medio de encuestas”, señaló contundentemente Morón Orozco.

Por otra parte, Iván Pérez Negrón dijo que confía plenamente en los valores democráticos y los principios de Raúl Morón quien desde siempre ha luchado por impulsar la democracia en todos los ámbitos de la vida nacional y estatal, reafirmó su respaldo total a Raúl Morón, hoy como como Coordinador, después como candidato y próximo Gobernador de Michoacán.

Iván Pérez Negrón indicó que, “como parte del Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados, pero sobre todo como orgulloso moreliano, confío plenamente en la calidad política, moral y humana de Raúl Morón para conducir los procesos que le tocan, después de que las y los michoacanos, decidieron darle su apoyo en la encuesta; estoy convencido de que, como él mismo dijo, siempre privilegiará los intereses superiores del proceso de transformación del país que encabeza el Presidente López Obrador y del Movimiento de Regeneración Nacional al cual pertenecemos, antes de privilegiar intereses de grupo o particulares”.

Pérez Negrón, se refirió al profesor Raúl Morón, como un político congruente y serio, “así lo ha demostrado a lo largo de su historia como líder sindical y en su vida pública; escuchando y respetando siempre la voluntad de la gente”.

“Hoy, lo que importa es la unidad de todas y todos. Si queremos seguir teniendo la confianza del pueblo, debemos estar a la altura de las circunstancias que exige el país y subordinar los intereses personales; lo que importa es continuar apoyando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo hemos hecho desde la cámara federal y cerrar filas en torno a Raúl Morón para que de una vez por todas, la transformación y el desarrollo, lleguen a Michoacán”, concluyó Pérez Negrón.