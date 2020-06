Luego de utilizar un picahielo para asesinar a su abuela y después comérsela, un caníbal fue arrestado en California.

Según reportes policiacos, Dwayne Wallick de 37 años fue hallado “sentado a horcajadas” sobre su abuela de 90 años, Ruby Wallick.

Dwayne Wallick, 37, arrested on suspicion of murder after officers find him straddling – and actively cannibalizing – his 90yo grandmother Ruby Wallick at their home on Club Court, per @RPDCAOnline pic.twitter.com/2jy45DsHjS

Este sujeto estaba comiéndose a su abuela con las manos cuando la policía lo sorprendió y fue acusado de asesinato y mutilación.

Fue la hija de Ruby quien halló a su mamá sangrando en el piso de la habitación y a su sobrino cubierto de sangre por lo que de inmediato llamó a la policía.

La policía de California, Estados Unidos informó mediante un comunicado que sus oficiales se vieron obligados a atacar a Wallick porque no obedecía las instrucciones de la autoridad. Él por años cuidó a su abuela.

El comunicado indica que cuatro oficiales tuvieron que sujetarlo físicamente para esposarlo, mientras lo hacían Dwayne intentó seguir comiéndose a su abuela.

Las autoridades creen que Dwayne Wallick, quien no tiene antecedentes penales ni problemas de salud mental conocidos, pudo haber sido víctima de alguna droga sintética.

Por otro lado, Ruby, la abuela del caníbal fue declarada muerta en la escena del crimen y se está a la espera de la autopsia correspondiente.

Dwayne Wllick podría llevar este proceso en libertad, pero la fianza impuesta por el juez asciende a 1.1 millones de dólares.

UPDATE: Bail set at $1.1M for Dwayne Wallick, charged by @ContraCostaDA w/murder & mutilation of human remains after police found him straddling – and cannibalizing his 90yo grandmother Ruby Wallick, per @RPDCAOnline. Court dox say he used ice pick & knife pic.twitter.com/7ZcTtHzp0x

— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) June 4, 2020