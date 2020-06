La reapertura de los cines en Morelia podría estar próxima ya que actualmente el presidente municipal, Raúl Morón Orozco adelantó que sostiene pláticas con Organización Ramírez para reabrir los complejos Cinépolis en la capital michoacana.

El alcalde explicó que se buscará adaptar las medidas que otros estados han aplicado para poder reabrir las salas de cine, por lo que ya se estudian los protocolos a seguir para hacer esto posible, pues con la Nueva Normalidad las plazas comerciales han podido retomar sus actividades pero con un aforo del 25% del total de su capacidad.

Por su parte el secretario del ayuntamiento, Humberto Arroniz Reyes sostuvo que habrá que aplicar medidas como la venta de asientos salteados, reservar filas para aplicar la sana distancia y cambiar el método de atención a los clientes en la dulcería y taquillas.

Deben de estar trabajando algún protocolo, sé que en algunos otros países están ya funcionando con el uso de una butaca si, una butaca no, una fila si, una fila no, si es que así les puede convenir a los dueños de los cines reabrir sus cines y se garantiza que realmente haya medidas de seguridad que convenzan a la autoridad y a la ciudadanía pues no tendríamos nosotros ningún inconveniente (en permitir que reabran).