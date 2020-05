El Gobierno de Morelia realizó recorrido por el Mercado Independencia luego de detectar un incremento en la movilidad de la ciudadanía en plena fase 3 de la contingencia sanitaria por Covid-19 que se tiene en el país y el municipio.

En dicha supervisión, mediante el diálogo la Dirección de Mercados invitó a los comerciantes de giros no esenciales a mantener suspendidas sus actividades no referentes al tema alimentario y fortalecer el distanciamiento social, así como la sana distancia de la población que acude a esta zona comercial a surtir su despensa.

Se reiteró que los apoyos como el programa “Seguridad Alimentaria” siguen en marcha con acciones que ayuden a la población más vulnerable a quedarse en casa y no salir a las calles. Además de recordar que los tianguis siguen en operaciones al acatar las recomendaciones de las autoridades municipales y no contemplar giros no esenciales como lo es la venta de ropa o calzado, entre otros.

Asimismo, en trabajo coordinado con la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales se mantienen las mesas técnicas con los oferentes semifijos y fijos en mercados y tianguis para solventar dudas, así como llegar a acuerdos ante necesidades específicas de cada zona comercial.