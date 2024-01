Autoridades del Condado de Dallas en Iowa confirmó que hay una investigación activa sobre un tirador en una escuela secundaria en la localidad de Perry, pero no proporcionó más información al momento. Según testigos, al menos cinco ambulancias se encuentran en el lugar y habría múltiples víctimas.

La policía recibió las primeras llamadas reportando el tiroteo a las 07:37 am. Las autoridades tienen acceso a las cámaras de vigilancia de la escuela y dijeron haber visto un incidente en uno de los pasillos.

Un enorme número de vehículos de emergencia se presentaron en el lugar y varias calles alrededor del edificio fueron bloqueadas. Un helicóptero médico fue visto aterrizando en la escuela alrededor de las 8:30 de la mañana.

El portavoz de la ciudad, Chris Cohea, dijo que la escuela primaria cercana estaba cerrada y que todos los alumnos permanecían en sus aulas.

BREAKING: Shooting with multiple victims reported at Perry High School in Perry, Iowa pic.twitter.com/XuvFzpId50

