La observación que se realizó al Congreso de Michoacán sobre la designación de Marco Antonio Bravo Pantoja como titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) únicamente abarca la toma de protesta del mismo, refirió el diputado Hugo Anaya Ávila.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), señaló en este sentido que se deben de ajustar jurídicamente a la resolución que tuvo la Juez Cuarto de Distrito, ya que no se cuestiona ni se critica o echa para atrás la convocatoria de la cual fue electo Marco Antonio Bravo Pantoja.

“Seguimos defendiendo esa posición, había dos interpretaciones jurídicas, cuando vemos la resolución que viene del tribunal no echa para atrás el proceso y no habla de que este mal haber hecho la convocatoria, si no de la toma de protesta”, reiteró.