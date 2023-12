En las escuelas de la capital del estado no se tiene detectada la distribución de fentanilo, afirmó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ello luego de las declaraciones que fueron realizadas por el Secretario del Bien Común y Política Social, José Misael López, quien había asegurado por lo menos 30 escuelas con esta problemática.

“Es un error en su declaración y no tiene sustento, fue basada en la preocupación de pares de familia, de que pudiesen darse esos hechos, padres de familia han expresado la preocupación de que suceda, pero no es un hecho, no hay confirmación”, dijo.