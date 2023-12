Morelia, Michoacán; 24 de diciembre del 2023.- En estas vacaciones de fin de año, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos invita a las morelianas y morelianos a seguir las siguientes recomendaciones para que disfruten de su viaje en esta temporada decembrina, sin preocupaciones, de manera segura y responsable.

Antes de viajar mantente atento a las siguientes acciones:

• Cierra la llave de paso de gas, agua y desconecta los aparatos eléctricos de la corriente para prevenir cortos circuitos.

• Avísale a un familiar o vecino de confianza para que esté al tanto de tu hogar.

• Si conduces en carretera descansa lo suficiente y no tomes alcohol.

• Si cuentas con alarma en tu hogar, no olvides activarla.

• Verifica que tu vehículo esté en orden y en buen estado: llantas, frenos, gasolina, aceite, luces, etc.

• Si viajarás con niños, prepara el sistema de sujeción infantil en menores de 4 años de acuerdo con el peso y talla.

• No olvides portar siempre una identificación personal y el teléfono de tus familiares para que puedan ser localizados en caso de ser necesario

Una vez en carretera no uses el celular; prevé que todos usen el cinturón de seguridad; conduce con precaución; respeta los límites de velocidad; cuenta con centros de carga, pilas o cables, para no perder comunicación y reporta cualquier emergencia/accidente al 911.