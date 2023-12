El portal gastronómico Tastle Atlas decidió publicar Las 100 mejores ciudades para disfrutar de la comida local en 2024.

Este ranking se basa en las valoraciones de la audiencia de Taste Atlas con una serie de mecanismos que reconocen a los usuarios reales y que ignoran las valoraciones bot, nacionalistas o patrióticas locales. De este modo se le da valor adicional a las calificaciones de los usuarios que el sistema reconoce como conocedores.

En la más reciente publicación de Taste Atlas que se dio a conocer, con motivo de los Taste Awards 2023 se incluyeron tres ciudades mexicanas con la mejor gastronomía a nivel mundial dentro del top 50, se trata de la Ciudad de México en el lugar 41, Cancún en el 38 y Guadalajara en el 12.

En el caso de Guadalajara, los mejores platillos fueron las tortas ahogadas, carne en su jugo, biónico, quesadilla y birria. La CDMX por los tacos al pastor, las tortillas, carnitas, chiles en nogada y el guacamole. Finalmente, Cancún destacó por los tacos en general, cochinita pibil, guacamole, burrito y las enchiladas.

Los primeros 10 lugares se ubican de la siguiente forma:

TasteAtlas Awards – Top 100 cities to enjoy local food in 2024: https://t.co/dbHS7OmPBa pic.twitter.com/TGzXlD50N8

TasteAtlas Awards: The long-awaited and widely debated annual list of the world's best-rated cheeses.

Awards: https://t.co/TVbd3jYZG4

View all cheeses: https://t.co/hpRrqBXfOY pic.twitter.com/SRLrVyEQNT

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 15, 2023