Michoacán contará en 2024 con un presupuesto justo, honesto y responsable para hacer frente a los grandes retos que se tienen, destacó la diputada por el Distrito de Zacapu de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, Mónica Valdez Pulido.

La legisladora expresó que en Michoacán se camina por la construcción de un futuro en donde todas y todos tienen cabida, en donde resulta de vital importancia contar con un presupuesto que atienda de manera efectiva las necesidades que tiene el Estado.

“Como legisladora siempre he abogado por las familias de mi Distrito, me he conducido con mucha responsabilidad y con los principios intactos desde el primer día”.