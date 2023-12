Este lunes quedará saldado el pago de la primera quincena del mes de diciembre de profesores y trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

La falta de recursos ya comenzó a sentirse en la máxima casa de estudios, sin embargo, habrá que recordar en otras administraciones la crisis comenzaba desde el mes de octubre.

La administración de Yarabí Ávila ha recibido reclamos debido a que no se cubrió la primera quincena de diciembre, no obstante, todos los recursos han sido aplicados de manera correcta y no se han desviado fondos para cubrir nómina.

Es por ello que una vez que lleguen las partidas extraordinarias para cumplir con este compromiso, se cubrirán los salarios y que se prevé que sea mañana lunes; asegurando que se cumplirán con las demás obligaciones conforme fluyan los recursos en el transcurso de estos días.

En lo que va del año, la administración ha cubierto de manera oportuna la nómina y gasto operativo con recurso ordinario, aunado a que se pagaron aportaciones de los trabajadores y profesores, situación que no ocurría en otros años. El retraso del pago de la nómina se subsanará en las próximas horas.