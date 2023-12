El promotor de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Carlos Torres Piña, emitió un llamado a la militancia de Morena para mantener la unidad del movimiento, a fin de que no se comprometa la continuidad el mismo, ni tampoco la consolidación del proyecto que edificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que retomará la doctora Claudia Sheinbaum.

En un evento masivo que realizó en Puruándiro, el morenista resaltó la necesidad de que los militantes del partido salgan a las calles y trabajen el territorio, bajo la intención de hacer efectivo el Plan C que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del cual se pretende que Morena y sus aliados abarquen el mayor número de espacios de elección popular en las elecciones del año entrante.

La unidad debe ser prioridad, no vamos a caer en provocaciones, porque eso es lo que quiere la derecha, vernos divididos para sacar ventaja el próximo año, pero no lo conseguirán, en este movimiento estamos por convicción, no por imposición y mucho menos por intereses personales, va más allá de eso.