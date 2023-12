El dirigente de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva, anunció que la cifra de aspirantes registrados para buscar cargos de elección popular bajo la bandera de Morena a nivel nacional asciende a casi 100 mil personas. Este notable número, según Celis Silva, es un claro indicador de que “Morena es el partido del pueblo”.

Lo más destacado, según el dirigente, no es solo la cantidad de registrados, sino el compromiso y la participación activa de la ciudadanía en el proceso político. “Todas estas personas se registraron, presentaron sus papeles y cumplieron con los requisitos que exige Morena. Esto demuestra la confianza que la ciudadanía tiene en participar en política a través de nuestro partido”, subrayó Celis Silva.

El líder de Morena aseguró que en su partido no hay manipulación ni favoritismo. “En el pasado, se enviaba a las mujeres a candidaturas sin futuro o a lugares donde las proyecciones indicaban que no se ganaría. Era una mala costumbre de otros partidos políticos, pero en Morena eso no sucede. Se legisló para evitarlo, asegurando que las mujeres tengan oportunidades reales y competitivas”, agregó.

Celis Silva concluyó mencionando que Morena es el partido del pueblo y la participación activa lo demuestra, puesto que representa un hecho histórico para la democracia de México.