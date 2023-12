Morelia, Michoacán; a 15 de diciembre de 2023.- Resultado de la dinámica Morelia te Recompensa enmarcada durante el pasado Buen Fin, el Gobierno de Morelia encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar a través de la Secretaría de Fomento Económico (SEFECO), realizó la entrega simbólica de tabletas electrónicas con las que se agradece el consumo local en el “fin de semana más barato del año”, objetivo principal de la actividad.

Al respecto, la titular de la política económica local, Guadalupe Herrera Calderón, recordó que esta acción es una de las tantas que se han implementado para impulsar el comercio de la ciudad, que ofrece diversos productos y servicios para cualquier tipo de necesidad, por lo cual es importante difundirles en todo momento, derivado de lo anterior se entregarán 50 tabletas electrónicas y 10 premios sorpresa de establecimientos locales.

De esta forma reiteró que en esta dinámica participaron todos aquellos tickets de compra realizados del 17 al 20 de noviembre con un consumo mínimo de $100 en comercios locales, así como en pequeñas y medianas empresas, además de los contribuyentes que realizaron el pago de su impuesto predial.

Los ganadores de las Tabletas Electrónicas fueron los folios:

09434 – Luis Fernando P.

02903 – Gerardo A.

09420- Erma Amparo G.

09904 – Georgina E.

09244 – Patricia Elizabeth G.

02594 – Juan R.

02807 – Evangelina P.

00405 – Vanessa V.

00463 – Ximena M. D.

09860 – Blanca Estela E.

09753 – Marco Antonio R.

09466 – Adriana C.

04359 – Sergio Núñez R.

09865 – Juan Carlos C.

02849 – Rodrigo P.

09849 – Daniela G.

09415 – José Isaí C.

00610 – Kenia H.

09894 – Fernando R.

09924 – Perla Janeth C.

02887 – Elvia R.

09494 – Marilyn R.

00428 – Daniela C.

03483 – Jahntzi B.

02816 – Ilario S.

09231 – Yessica C.

09414 – José Eduardo Á.

04361 – Keila G.

09430 – Nicolás S.

09360 – Ulises H.

00037 – Verónica C.

00349 – Monserrat S.

00353 – Ana Paola L.

09672 – Fabian G.

02506 – Teodoro H.

09422 – Andrés Z.

02925 – Minda S.

09835 – Miguel R.

00517 – David Isaí V.

09230 – Ciro Morales L.

00539 – Luis Alberto D.

09712 – María de Lourdes I.

09218 – Rocío T.

02830 – Esmeralda H.

02929 – Carlos D.

02596 – Rufino R.

02002 – Ana Lucia Á.

00345 – Anyelina Gabriela S.

02932 – Eric C.

09932 – Brian B.

De esta forma hacemos saber a las y los ganadores que personal autorizado de la SEFECO se comunicará para hacerles saber día, lugar y hora de la entrega de premios, por lo cual se les pide estar atentos a los números telefónicos proporcionados así como su boleto participante ¡Felicidades a todos!