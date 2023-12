Las candidaturas en Michoacán no serán decididas por el gobernador de la entidad, ni tampoco por el comité estatal, aseguró el diputado local del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Juan Carlos Barragán Vélez.

En entrevista, el legislador morenista sostuvo que el piso parejo está garantizado por parte de la dirigencia del partido guinda, y destacó que se mantiene arriba en las encuestas para contender por la presidencia municipal de Morelia.

Por lo anterior, resaltó que cuenta con el apoyo del Partido del Trabajo (PT) para una candidatura común, y ante un presunto apoyo del Partido Verde a Luis Navarro García por esta misma posición, aseguró que no cuenta con ninguna dificultad en caso de que así acontezca.

Si el Partido Vede toma la decisión de caminar por separado no tengo ningún problema, me la juego con Morena y PT, no tengo ninguna dificultad si el Partido Verde se abre, tengo todo el respaldo del compañero Reginaldo (dirigente PT), no me ve mal, me ve muy bien, siempre hemos caminado juntos, desde el 2011 el PT viene acompañando mis aspiraciones.