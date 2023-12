Después de prácticamente tres semanas de iniciarse el curso de precampañas, sabemos que, a juicio de la inmensa mayoría de la población, la gran favorita para ganar el proceso electoral del 2024 es Claudia Sheinbaum. De hecho, la más reciente encuesta del portal nacional SDPnoticias, le da 40 puntos de ventaja, lo que acrecienta las posibilidades de ganar sin contratiempos el ejercicio electoral. Al respecto, la propia coordinadora de los comités para la defensa del voto, después de ganar la interna de Morena, ha tomado mucho poder su protagonismo a lo largo y ancho del país.

En pocas palabras, ha reunido o comprobado las capacidades para enfrentar un proceso presidencial. No cualquiera logra legitimar la aspiración. El camino tiende a ser complejo, máxime cuando te enfrentas a la guerra sucia y a la manipulación de algunos medios de comunicación. En cuanto a ello, Sheinbaum ha demostrado carácter y personalidad que, con el paso de los días, se nota que ha ido madurando. De ese modo, la precandidata ha ido tomando decisiones importantes que, sin lugar a dudas, garantizan un potencial en distintas áreas de oportunidad.

Hasta el día de hoy, el equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum ha ido apuntalando los trabajos. Uno de ellos, claro está, el propio Ricardo Monreal. Él, para el caso, se encuentra situado en una encomienda clave y estratégica para el tema de planeación territorial. Será, además de un estratega, un promotor del voto a lo largo y ancho del país. De hecho, parte de su tarea consiste en armar los aspectos de logística que podemos ver en cada presentación, pues Monreal, en ese sentido, sabe traducir perfectamente el quehacer que se necesita imprimir en un curso como este.

Eso le ha servido de mucha ayuda a la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum. En vista de ello, eso se ha notado en el activismo que se lleva a cabo en todo el territorio. Digamos que, en ese sentido, ese recorrido se da en el mejor momento de evaluación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. De acuerdo con el desempeño de noviembre en Demoscopia Digital, el 63% respalda la gestión del mandatario. Como quien dice, está en plenitud de jugar un papel preponderante en el proceso electoral en Michoacán. Será, no hay duda de ello, el liderazgo que comande los trabajos. Me refiero a la operación territorial y al trabajo de base a fin de impulsar la mayor cantidad de votos a la causa del lopezobradorismo.

Eso viene sucediendo: las estructuras territoriales de Alfredo Ramírez Bedolla han cobijado a Claudia Sheinbaum con un activismo preponderante por todo Michoacán. De hecho, el anuncio de la activación corrió velozmente por las redes sociales. Se nota que, de manera coordinada, hay una red de apoyo que explica el trabajo que es importante resaltar.

Y Claudia Sheinbaum, en ese sentido, es como si estuviese presente en Michoacán en un momento coyuntural clave. Se dice que, para el tema de la fórmula senatorial, se han dividido las opiniones. Hasta donde sabemos, este fin de semana se aplicó una encuesta espejo para medir o ponderar la decisión que otorga el pueblo de Michoacán. Incluso, en medio de este proceso, parece que las decisiones en el juicio o la percepción de la ciudadanía, se han inclinado por Giulianna Bugarini y Carlos Torres Piña. Eso, de entrada, parece ser la voluntad de las mayorías y, con ello, la visita de Sheinbaum, en Pátzcuaro, sirvió para que se respeten las reglas internas del juego. En pocas palabras, hará valer su liderazgo y el bastón de mando para ratificar lo que el pueblo ha demandado en las encuestas.

Siendo eso lo que se vislumbra, Claudia Sheinbaum, ya con el bastón de mando, puede ratificar a Giulianna Bugarini y Carlos Torres Piña, como la fórmula que acompañe a Morena en el próximo proceso electoral.

En Pátzcuaro, por ejemplo, se notó la mano de ambos exfuncionarios para convocar al mayor número de estructuras. No se diga el gran efecto que provocó el presidente municipal, Julio Arreola. De hecho, el edil se convirtió en el gran anfitrión. Más que un activo político, el alcalde significó la principal base de apoyo. De cualquier manera, algo similar esperábamos en vísperas de la visita, pues Arreola, ya en la cancha del lopezobradorismo, ha sellado un pacto de unidad con la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. Es más, él será, si no me equivoco, el próximo candidato de la alianza de izquierda y, con ello, influirá en la votación. O sea, todo apunta a la reelección, lo que queda más que claro, primero, por la firma de la unidad y, después, por posar al lado de Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal.

Otro de los perfiles que se convirtieron en protagonistas durante el activismo de Sheinbaum, fue el presidente municipal de Apatzingán, José Luis Cruz Lucatero, que hace poco fue calificado entre los cinco mejores alcaldes del estado. Él, en ese sentido, suele convocar buenas estructuras de la región y, para el caso, así fue durante el recorrido de Claudia en Pátzcuaro.