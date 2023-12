Desde Buenavista, donde el sector campesino es fuerte y decidido, el PRI Michoacán hizo un llamado al gobierno a asumir su responsabilidad de gobernar y no que sea la delincuencia quien mande y someta a la población que día a día trabaja por sacar adelante al sector productivo de la región.

El presidente del Comité Directivo Estatal tricolor, Memo Valencia, afirmó que, es momento de que el PRI, como hace 100 años, rescate al país y lo estabilice para recuperar el Estado de Derecho.

El reto es mayúsculo, afirmó, pero “toca al PRI rescatar nuestro país, estabilizar nuestro país, recuperar el Estado de Derecho de nuestro país, dirán es imposible, no, lo hicimos una vez, a poco no podremos de nuevo, claro que podemos.”

Es por eso que, en la inauguración de las oficinas de la Confederación Nacional Campesina, CNC, de Buenavista, en compañía del dirigente del Comité Municipal, Armando Villegas Legorreta y de Jorge Zepeda Pulido, dirigente de la CNC en esta demarcación, Memo Valencia reconoció al sector campesino como una gran fuerza del PRI, y los llamó a trabajar para invitar a los revolucionarios a regresar el progreso, orden y seguridad a México.

No debemos de achicarnos, los de la CNC son muy echados para delante, tienen a un dirigente estatal muy combativo que desde el Congreso del Estado, Felipe Contreras, me consta ha luchado para aumentar el presupuesto del campo. Ustedes que son priistas por herencia de sus padres y abuelos, tengan la seguridad que están en el lado correcto de la historia y que en algún momento en 50 años, alguien dirá mira esos fueron los revolucionarios que rescataron otra vez a México de ese espiral de violencia que cada cien años envuelve a nuestra nación. Nos toca ser parte de ese ejército revolucionario, la CNC es una de las principales fortalezas del partido.

Felipe Contreras, diputado local y dirigente estatal de la CNC en Michoacán, recordó que, desde el gobierno no se tiene cariño por el campo y su gente, por eso, llamó a hacerle saber a la administración actual que los productores están con el PRI, “estos gobiernos actuales a nivel federal no ven con los mismos ojos que deberían verse, el campo es el motor de México si no hay cultivos, no hay alimentos en las casas, así que debemos preocuparnos y hacerlo saber al partido que gobierna en el próximo procesos”.

La secretaria general del partido, Xóchitl Ruíz, reconoció y felicitó también el trabajo hecho por la CNC en Buenavista y en el estado, e indicó que “es momento decisivo para la historia del país y el campo, para que se recuperen con quien sí saben gobernar: El PRI”.

El delegado del CEN en Michoacán, Enrique Rojas Orozco, pidió también a los hombres de campo quienes son militantes priistas distinguidos, hacer partido en las calles de nuevo para “tener al mejor Revolucionario Institucional en beneficio de los campesinos de México”.

Estuvieron presentes en Buenavista, Karina Cárdenas, presidenta de la Red Jóvenes por México en Michoacán; Adolfo Sámano, dirigente de la Unidad Revolucionaria, así como Eduardo Fabián Mendoza, delegado distrital del PRI en esta zona.