En el marco del Séptimo Pleno Ordinario del XI Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se aprobó en lo general la Convocatoria para la elección de las candidaturas locales, diputaciones locales de representación proporcional y mayoría relativa a integrar la LXXVI legislatura y 112 Ayuntamientos (síndicas, síndicos, regidoras y regidores).

Con la presencia de integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del PRD; del ex gobernador del estado y Consejero Nacional, Silvano Aureoles Conejo; integrantes de la Mesa Directiva del Consejo del PRD, Marco Antonio Lagunas, Presidente, Lucila Martínez Manríquez, Vicepresidenta y Marco Aurelio Nava, Secretario, Consejeras y Consejeros, se desahogaron los diversos puntos.

Se aprobó el resolutivo mediante el cual se establecen los criterios para garantizar la paridad sustantiva y de género en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular en el proceso electoral local ordinario 2023-2024; informe financiero, plataforma electoral del PRD, lineamientos para las mesas de diálogo para transitar a las candidaturas de unidad y la Convocatoria para elección de candidaturas.

El Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, afirmó que se están corrigiendo los errores del pasado y no habrá imposiciones de candidaturas, y la dirigencia del PRD será respetuosa de aquellos municipios en donde decidan caminar solos, sin alianza.

Ocampo llamó a cerrar filas y apostar a la unidad, y mostró su confianza de que se pueda concretar la alianza partidista en candidaturas a diputaciones locales, pero fundamentalmente, -dijo-, en el PRD nuestra principal alianza debe ser con los ciudadanos, mujeres, jóvenes, productores, comerciantes, maestros y demás sectores.

El ex gobernador del estado y Consejero Nacional del PRD, Silvano Aureoles Conejo, lanzó un llamado a no hacer caso de la narrativa que el gobierno en turno y su partido han dispersado en la sociedad de que la precandidata a la Presidencia de México, del PRD, PRI y PAN, Xóchitl Gálvez no levanta, “es mentira, no caigan en esas provocaciones”.

Aureoles recalcó que el PRD es la izquierda progresista que requiere el país para lograr los equilibrios, por lo que conminó a redoblar el trabajo para que en el 2024 se pueda remontar la votación.

Y para lograr esto necesitamos gente comprometida, hay que buscar que nuestras candidatas y candidatos sean competitivos, leales y que promuevan la unidad. Tiene que ser un tema de competitividad, si no, no lo vamos a lograr.

Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del PRD, refrendaron su compromiso de caminar en unidad durante el proceso electoral del 2024, y resaltaron la voluntad de las consejeras y consejeros del PRD para sacar adelante este proceso.