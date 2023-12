La 75 Legislatura de Michoacán, a través de la Comisión de Cultura y Artes, ofreció un Concierto Navideño con causa en apoyo a las personas de la tercera edad del “Patronato de Nuestra Señora de Guadalupe para la Atención del Anciano”, que alberga a 29 residentes entre los 75 y 102 años de edad.

Fue en el Palacio Legislativo donde el Ensamble Contemporáneo de Morelia “Escenas Sonoras”, deleitó a los asistentes con su presentación musical.

La Presidenta de la Comisión, Andrea Villanueva Cano, destacó que la época navideña tiene un sentido especial donde el ambiente de convivencia cambia, con un nuevo y renovado espíritu de compartir y agradecer, en el que florecen valores.

Ante el diputado Jesús Hernández Peña, integrante de la misma comisión y del público asistente, añadió que valores como la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza se reafirman en esta época de Navidad, y “es por ello que encuentro la oportunidad idónea de traerlos a este momento de convivencia y de apreciación de una de las bellas artes más especiales y que conmueven nuestros corazones: la música”, señaló la legisladora.

El concierto navideño a cargo del Ensamble Contemporáneo de Morelia “Escenas Sonoras”, bajo la dirección artística del maestro Luis Josué Soto Campos, con la soprano Mónica Ruíz Moreno y el tenor Israel Zarzosa De la Torre, interpretó diferentes piezas que permitieron a los asistentes hacer un recorrido musical por distintas épocas.

El programa inició con la canción “Aleluya”, para continuar con un tema de Harry Potter, “Carol of the Bells”, siguieron “All I Want for Christmas is You”, “himno a la Alegría”, “Somewhere in my Memory”, “It´s the most Wonderfool Day”, “Ven a Cantar”, “Santa Claus llegó a la Ciudad”, “Los Reyes Magos”, para culminar interactuando con el público, con la letanía para pedir posada.

Los asistentes, además de disfrutar de la interpretación de los talentosos músicos michoacanos, entregaron artículos de utilidad para la atención de personas de la tercera edad, como: cobijas, pañales, papel higiénico, crema corporal, aceite para cocinar, leche, frijol, azúcar y galletas, entre otras cosas.

Al término del concierto, la diputada Andrea Villanueva hizo entrega a la presidenta del Patronato de Nuestra Señora de Guadalupe para la Atención del Anciano, Cecilia Garibay Alarcón, los artículos que se colectaron; mientras que en agradecimiento, la presidenta del patronato, puso a disposición de quienes así lo quisieran, piñatas elaboradas por las personas de la tercera edad.