Hoy estamos más fuertes que nunca, enfilados para regresar al Partido Revolucionario Institucional al camino del triunfo, por eso, Memo Valencia, presidente del PRI Michoacán invitó a las y los militantes durante una reunión distrital en Coalcomán a trabajar para alcanzar el triunfo en el 2024.

Insistió en que no habrá territorio por más alejado que no visite la dirigencia estatal, ningún pueblo de Michoacán se quedará sin ser visitado, por ello la petición a los priistas de esta región es para que no se asusten por las condiciones actuales del estado y el país, porque eso es precisamente lo que motiva al trabajo para regresar a México a la senda de la victoria y el desarrollo que el PRI ha brindado para toda la población.

No nos asustemos por las condiciones y circunstancias que padece el país, el estado y esta zona, si trabajamos, podremos salir adelante. Hoy estamos más fuertes que nunca, muy enfilados con un propósito muy claro: regresar al PRI al camino del triunfo, al camino de la victoria y recuperar los espacios que se han perdido.

El dirigente estatal priista recordó que existe la confianza, gracias al trabajo de los militantes, en recuperar no sólo el gobierno municipal de Coalcomán, sino también refrendar el triunfo en la diputación local, y en tres años, la gubernatura. Porque sólo el PRI ha cumplido con sus postulados y principios de llevar justicia social, y ahora lo demuestra la legisladora por el Distrito 21 Coalcomán emanada del Revolucionario Institucional, Guillermina Ríos, quien gracias a sus gestiones en el Congreso del Estado pudo etiquetar recursos para rehabilitar del camino Buenavista- Los Reyes y Tepalcatepec- Aquila, dijo el dirigente estatal.

Ustedes con la seguridad de ser priistas salgan a la calle a decirle a la sociedad que estos caminos se están arreglando gracias a la gestión de nuestro partido, de una diputada emanada de nuestro partido, y como fracción, apoyamos el presupuesto de egresos de este año con la condicionante de que este mismo año empezarán las obras.

El dirigente municipal del PRI en Coalcomán, Crispín Barajas Castañeda, indicó que el trabajo que realizan en esta demarcación es en unidad y con total cercanía a la ciudadanía, “hemos trabajado también en promover beneficios para impulsar el empoderamiento de las mujeres, entre otros cursos para mantener en movimiento a la militancia priísta”.

En su oportunidad, la secretaria general del PRI Michoacán, Xóchitl Ruíz, recordó a los militantes de este distrito que el tricolor sabe gobernar y sabe hacer justicia a la sociedad, por eso, es momento de meterle trabajo, compromiso y corazón como lo hace la dirigencia que encabeza junto a Memo Valencia, “porque vamos a salir y vamos a ganar Coalcomán con el apoyo de los priistas leales”.

El delegado del CEN en Michoacán, Enrique Rojas Orozco, coincidió en que “nada nos va a detener porque no podemos cruzarnos de brazos. Es momento de construir las victorias, sigamos el ejemplo de esta dirigencia estatal y nacional, de Alejandro Moreno, que sabe que las condiciones no son fáciles, pero es el momento en que se necesita recuperar el orgullo de ser priista”.

Durante el encuentro se entregaron reconocimientos a priistas distinguidos y con una gran trayectoria de militancia en el partido. De esto fueron testigos Karina Cárdenas, presidenta de la Red de Jóvenes por México en Michoacán; Adolfo Sámano, dirigente de la Unidad Revolucionaria; Irma Alonso Cárdenas, secretaria del Comité Municipal de Coalcomán; Eduardo Fabián Mendoza, delegado distrital del PRI; así como la regidora en Coalcomán, Leticia Sánchez Madrigal.

Acompañaron también los dirigentes del Revolucionario Institucional en Aguililla, Jorge Argüello García; Armando Villegas Legarreta de Buenavista, y Primitivo López Gómez de Tepalcatepec.