Morelia, Michoacán, a 9 de diciembre de 2023 – El Teatro Mariano Matamoros de Morelia se engalanó este viernes 8 de diciembre con el Concierto Navideño con causa “Música por una Sonrisa”, una iniciativa de la Presidenta Honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, que busca asegurar que la magia de la Navidad llegue a cada rincón de Morelia.

Con el respaldo del Gobierno del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, la noche estuvo marcada por las actuaciones estelares de los Niños Cantores de Morelia, el Coro Universitario de la UVAQ, el Coro de Infantes de la Catedral de Morelia, y los destacados solistas Juan del Bosco e Isabel Vilchis.

El programa del concierto fue un despliegue de talento y diversidad musical. Desde la emotiva interpretación de “En las Pajas de Belén” por el Coro de Infantes de la Catedral de Morelia, hasta la vibrante versión de “All I Want for Christmas Is You” por todos los artistas, cada actuación resonó con un espíritu de festividad y solidaridad.

Momentos destacados incluyeron la interpretación de “Last Christmas” por Isabel Vilchis y “O Holy Night” por Juan del Bosco, así como las armonías perfectamente sincronizadas en “Noche de Paz”. Este repertorio, cuidadosamente seleccionado, entretuvo a la audiencia y fortaleció el mensaje de unidad y generosidad que define al evento.

La recaudación obtenida se destinará a la compra de juguetes que serán entregados por los Reyes Magos a los niños y niñas de las tenencias y comunidades de Morelia, reflejando con éxito un modelo de cómo el arte y la comunidad pueden unirse para generar un impacto positivo significativo.

En agradecimiento a la generosa participación de las y los asistentes, se ofreció un cocktail en el Palacio Municipal, que sirvió como un espacio de reconocimiento por su contribución a este evento, que se ha convertido en un símbolo de esperanza y alegría para la niñez, demostrando que la música, además de ser un lenguaje universal, es también un poderoso vehículo para el cambio social.