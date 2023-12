El dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES) en Michoacán, Eder López García, hizo públicas sus aspiraciones para los próximos comicios electorales, es así, como adelantó que buscará ser precandidato para la diputación del distrito 10 de Morelia.

Este día, hizo entrega formal de su intención a la secretaría de organización de esta fuerza política para contender por este distrito que aseguró conoce de primera mano, ya que desde hace varios años ha vivido en colonias pertenecientes a esta demarcación.

“Mi decisión de buscar participar en tierra es retomar el trabajo que tanto me gusta y me apasiona, y por motivos que eran necesarios para el propio partido político no lo pude hacer como hubiese querido en estos ocho años, retomo las raíces de lo que a mí me gusta”, dijo.