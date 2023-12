La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) no tiene atribuciones en la Ley Orgánica del Congreso del Estado para derogar o dejar sin efecto un decreto legislativo, aseveró el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, luego de que mediante un acuerdo de la JUCOPO se decidiera acatar el mandato de la Juez Cuarto de Distrito en torno a la designación de Marco Antonio Bravo Pantoja como Auditor del Estado de Michoacán.

Por lo cual, Hernández Peña refirió que se está cediendo la soberanía del Congreso a la Junta de Coordinación, y así, bajo cualquier pretexto buscarán desde este órgano derogar los decretos que sean aprobados por el Pleno Legislativo.

“La Junta no tiene en ninguna de las 16 atribuciones del artículo 47 de la Ley Orgánica del Congreso para poder derogar o dejar sin efectos un decreto legislativo, solo el pleno puede hacerlo y por eso nos abstenemos de votar el acuerdo tomado de la JUCOPO publicado con fecha del 5 de diciembre, nos deslindamos de toda responsabilidad que pudiera generar este acto”, aseveró.

Al hacer uso de la voz desde su curul, refirió que la Junta, como su propio nómbrelo señala, es un órgano político, no uno que legisle o derogue normas o decretos legislativos, y aseguró, que: “Nos excedimos la mayoría de quienes conformamos el pleno del congreso”,.

Por su parte, la diputada de la misma fuerza política, Adriana Hernández Íñiguez, comentó que resulta lamentable que primero haya conocido el acuerdo el Poder Ejecutivo antes que dicha soberanía.

“Al menos a mí no se me había informado de manera oficial. (…) Lamento que se haya realizado esto y considero y reitero que la Junta no cuenta con esta facultad aunque estén integradas todas las fuerzas políticas”, concluyó.