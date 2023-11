A pesar de que el Pleno del Congreso del Estado negó al Ayuntamiento la pretensión de endeudar por 10 años al pueblo de Zitácuaro, ahora, en complicidad con un diputado local, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela pretende, mañosamente contratar el préstamo a través de la Ley de Ingresos municipal.

Para el Partido Revolucionario Institucional es evidente que, ante el fracaso de los dos actores políticos por hipotecar al municipio con 45 millones de pesos con el aval del Congreso, ahora pretenden obtener los recursos, disfrazados de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.

El PRI, rechaza este nuevo intento por endeudar a Zitácuaro sin justificación alguna; pero además advierte que esta nueva intentona por comprometer los próximos 10 años las finanzas del Ayuntamiento, está acompañada por un pacto perverso entre el alcalde Ixtláhuac Orihuela y Morena.

Al respecto, el dirigente estatal Memo Valencia, condenó el mercantilismo de personajes como el expriista, “son la muestra clara del mercantilismo en que han convertido la política a cambio de endeudar el municipio de Zitácuaro, se ofrecen al mejor postor, y es una muestra clara de lo que ya no queremos en el PRI”.

Por eso, el líder estatal reconoció que “hoy estamos en una etapa difícil, pero tenemos la oportunidad histórica de recuperar la confianza ciudadana, de que vean en el PRI una opción de orden, de congruencia, de trabajo institucional y de lealtad, quienes no son leales a un partido político no son leales a nada. No le son leales ni a su familia, no son leales ni de su casa, y son el reflejo claro de lo peor de la sociedad de la participación política”.

Memo Valencia recordó que la ingratitud también está presente en quienes tuvieron todo por el PRI y sin congruencia política “van de liana en liana como changos”.

“La ingratitud del ser humano desafortunadamente es una condición que tienen muchas personas que recibieron todo de aquí, muchas oportunidades y que aun así se van, y hay personas a quienes se les cierran las puertas y aquí siguen; sin duda tienen los méritos de haber sido ya candidatos con una oportunidad que se les hubiera dado estarían con mayor gratitud al partido, y hay otros que se les dio todo gracias al PRI y en la primera de cambio se van”.

El pasado 15 de noviembre el Congreso del Estado por mayoría rechazó la solución del presidente municipal de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac para endeudar al municipio. Para el PRI la postura fue clara, no se podía hipotecar el futuro del Ayuntamiento.